По 18 000 рублей упадут на карту: вводятся новые выплаты на детей - первые даты зачислений

Россиянам сообщили о новых деньгах, которые будут на ежемесячной основе поступать на карты. Власти Московской области утвердили новые меры социальной поддержки для семей с детьми.
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