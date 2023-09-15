Швырнула незадачливому мужу тест ДНК в лицо и гордо ушла с ребенком на шею к пожилым родителям— …Семь лет они прожили в браке, все было хорошо! – рассказывает про свою младшую тридцатидвухлетнюю сестру Инна.
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- Швырнула незадачливому мужу тест ДНК в лицо и гордо ушла с ребенком на шею к пожилым родителям
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