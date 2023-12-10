Специалисты выяснили, во сколько обойдется новогодний тур в Петербург

Жителям Российской Федерации обозначили стоимость тура в Санкт-Петербург на Новый год. Оказалось, что в текущем зимнем сезоне динамика продаж по этому направлению одна из лучших за последние несколько лет.
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