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Аргументы и Факты

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Зеленский назначил новым главкомом ВСУ Михаила Драпатого

Зеленский назначил новым главкомом ВСУ Михаила Драпатого

Владимир Зеленский объявил о решении назначить Михаила Драпатого на пост главнокомандующего Вооруженными силами Украины, сменив таким образом Александра Сырского, чью отставку на протяжении последних семи дней активно добивались многие украинские политические деятели и участники протестных акций.

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