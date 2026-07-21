Зеленский назначил новым главкомом ВСУ Михаила Драпатого

Владимир Зеленский объявил о решении назначить Михаила Драпатого на пост главнокомандующего Вооруженными силами Украины, сменив таким образом Александра Сырского, чью отставку на протяжении последних семи дней активно добивались многие украинские политические деятели и участники протестных акций.
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