Москвичи перечислили «Народному фронту. Все для победы!» 14 млн руб. на сайте «Миллион призов»

Каждый участник может отследить свое пожертвование в отчете на сайте фонда В ходе сбора средств в поддержку бойцов, находящихся в зоне проведения СВО, и гуманитарной помощи для мирных жителей новых и приграничных территорий, неравнодушные жители Москвы за неделю собрали 14 млн руб.