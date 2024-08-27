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КУРКИНО

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Москвичи перечислили «Народному фронту. Все для победы!» 14 млн руб. на сайте «Миллион призов»

Москвичи перечислили «Народному фронту. Все для победы!» 14 млн руб. на сайте «Миллион призов»

Каждый участник может отследить свое пожертвование в отчете на сайте фонда В ходе сбора средств в поддержку бойцов, находящихся в зоне проведения СВО, и гуманитарной помощи для мирных жителей новых и приграничных территорий, неравнодушные жители Москвы за неделю собрали 14 млн руб.

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