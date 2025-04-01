Кубок Испании. 1/2 финала. «Реал» примет «Сосьедад» в ответном матче, «Атлетико» и «Барселона» сыграют в среду

Во вторник «Реал» примет «Сосьедад». В среду сыграют «Атлетико» и «Барселона». Кубок Испании 1/2 финала Ответные матчи Реал Мадрид – Реал Сосьедад Дата проведения 1 апреля, 22:30, «Сантьяго Бернабеу» превью матча онлайн статистика коэффициенты Первый матч: 1:0 Атлетико – Барселона Дата проведения 2 апреля, 22:30, «Метрополитано» превью матча онлайн статистика коэффициенты Первый матч: 4:4 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.