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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Медведев о Луисе Энрике: «Он был признан лучшим игроком в Северной и Южной Америке, опередив Месси. Такие титулы случайно не даются»

«Это игрок, которого признали лучшим футболистом в Северной и Южной Америке. Такие титулы случайно не даются, он обошел в этом соревновании Лионеля Месси, у которого был очень неплохой сезон в Главной лиге футбола (МЛС).

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