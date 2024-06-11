Полиция задержала мужчину по делу об умышленном повреждении автомобиля

На Камчатке продолжается расследование дела об умышленном повреждении чужого автомобиля. По данным правоохранительных органов, причиной инцидента стала ревность 52-летнего мужчины, который в мае этого года разбил палкой припаркованную иномарку.
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