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Мировое обозрение

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Сначала пустышки, затем боевые дроны: Российские военные раскрыли новую хитрость ВСУ

Сначала пустышки, затем боевые дроны: Российские военные раскрыли новую хитрость ВСУ

Главное в тезисах: Новая тактика ВСУ: украинские подразделения всё чаще запускают дроны-пустышки без боевой нагрузки, чтобы вынудить российскую ПВО тратить боеприпасы на ложные цели.

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