В Новосибирске рассказали о графике вывоза мусора на новогодних каникулах

Региональный оператор МУП "САХ" на время новогодних каникул переходит на усиленный режим работы.В Новосибирской области региональный оператор по вывозу бытового мусора МУП "САХ" заявил об усилении работы в праздничные и предпраздничные дни.
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