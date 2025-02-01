Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Как россияне доводят до ручки мошенников: Хватает пары хлестких фраз

Как россияне доводят до ручки мошенников: Хватает пары хлестких фраз

KP.RU:Комсомольская правда После слов «сейчас вышлю вам код» всё становится ясным - звонит мошенник Shutterstock «Спасибо огромное всем кто нас информирует о мошенниках!» - пишет москвичка Светлана Вячеславовна и далее сообщает, что благодаря такой информации, она научилась сходу распознавать телефонных жуликов.

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Комментарии
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Николай Галыгин
Делать нечего что ли как пи...ть с мошенниками я давно взял за правило не отвечать на незнакомые номера
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16 час.
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