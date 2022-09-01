Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Александрович
    зачем вся эта морока с газом, если есть электричество?Заявки на подключ...
  • Россиянин
    Мало. Надо 25 давать.В Краснодарском к...
  • Вадим Белецкий
    Вот и в Питере тоже, за один день так похолодало, что даже пришлось куртку осеннюю вдруг надеть, вместо обычной в это..."А народ где вооб...

Уссурийские таможенники поздравили детей социально-реабилитационных центров с Днём знаний

Уссурийские таможенники поздравили детей социально-реабилитационных центров с Днём знаний

В День Знаний сотрудники Уссурийской таможни и таможенных постов приняли участие в добровольной благотворительной акции "Помоги собраться в школу" для детей подшефного Уссурийского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних и детей краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания "Октябрьский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" (КГБУСО "Октябрьский СРЦН") села Покровка и села Барано-Оренбургское, сообщили ИА UssurMedia в пресс-службе Уссурийской таможни.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх