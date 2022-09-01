Уссурийские таможенники поздравили детей социально-реабилитационных центров с Днём знаний

В День Знаний сотрудники Уссурийской таможни и таможенных постов приняли участие в добровольной благотворительной акции "Помоги собраться в школу" для детей подшефного Уссурийского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних и детей краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания "Октябрьский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" (КГБУСО "Октябрьский СРЦН") села Покровка и села Барано-Оренбургское, сообщили ИА UssurMedia в пресс-службе Уссурийской таможни.