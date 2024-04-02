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Федотов поделился впечатлениями после первого матча за «Филадельфию»

Федотов поделился впечатлениями после первого матча за «Филадельфию»

27-летний Федотов отразил 19 из 21 бросков.фото: twitter.com/NHLFlyers--> Российский голкипер Иван Федотов дебютировал за «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:4 ОТ).

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