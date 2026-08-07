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Царьград

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Каха Каладзе обвинил соцсети в распространении фейков о Грузии

Каха Каладзе обвинил соцсети в распространении фейков о Грузии

Каха Каладзе, мэр Тбилиси, заявил о гибридной войне против Грузии через фейки о русских туристах. Служба госбезопасности Грузии возбудила дело о саботаже, ссылаясь на дезинформацию в соцсетях об опасности для туристов.

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