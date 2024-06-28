16 калужских выпускников написали ЕГЭ по профильной математике на 100 баллов

Рост числа выпускников, получивших 100 баллов на ЕГЭ по этому предмету, отмечен по всей России. В этом году их впервые стало больше тысячиВ Калужской области 16 выпускников сдали ЕГЭ по профильной математике на высший балл.
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