НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Калужские новости

1 подписчик

16 калужских выпускников написали ЕГЭ по профильной математике на 100 баллов

16 калужских выпускников написали ЕГЭ по профильной математике на 100 баллов

Рост числа выпускников, получивших 100 баллов на ЕГЭ по этому предмету, отмечен по всей России. В этом году их впервые стало больше тысячиВ Калужской области 16 выпускников сдали ЕГЭ по профильной математике на высший балл.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх