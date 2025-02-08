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Россиянам дали совет на случай отказа работодателя подписывать заявление на отпуск

Россиянам дали совет на случай отказа работодателя подписывать заявление на отпуск

Работодатель нарушает трудовое право, если отказывает сотруднику, прошедшему испытательный срок, в предоставлении оплачиваемого отпуска, сообщила член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

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