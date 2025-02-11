Товарищеские матчи. «Зенит» играет с «Пюником», «Динамо» Махачкала против «Кайрата»

Товарищеский матч «Зенит» Россия – «Пюник» Армения – 1:0 (второй тайм) Гол: 1:0 – Ерохин (38). «Зенит» (1-й тайм): Кержаков, Ду Кейрос, Чистяков, Родригао, Тарасов, Добов, Ахметов, Ерохин, Мостовой, Горшков, Соболев.
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