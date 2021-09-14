В Севастополе ЦБ обнаружил еще одну масштабную финансовую пирамиду

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на денежном рынке Севастополя пополнила еще одна финансовая пирамида, сообщают в пресс-службе Севастопольского отделения Центрального банка России.
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