Раненный боец армии России мужественно отбрасывал гранаты, летящие ему в окоп с БПЛА

Русский воин со стальными нервами не дал себя убить украинским националистам.Стало известно о том, что во время атаки беспилотника украинской армии на окопы русских бойцов, один из военнослужащих ВС России смог выжить, благодаря смелости и отваге.
Русский воин со стальными нервами не дал себя убить украинским националистам.Стало известно о том, что во время атаки беспилотника украинской армии на окопы русских бойцов, один из военнослужащих ВС России смог выжить, благодаря смелости и отваге.
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