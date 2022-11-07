Царьград

5 063 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Луговой
    В Жёлтых Водах. Нам достаточно. Они уже не взорвут грязную бомбу родом из Жёлтых Вод.На Украине гремят...
  • Виктор Луговой
    Совсем коротко: ушла, допустим, "Кока-Кола", - её прямой продукт один в один работает "Черноголовка" (по вкусу разниц...ЕС принёс свою эк...
  • Воробей
    Чокнутые идиоты патентованные!Киев разрабатывае...

Раненный боец армии России мужественно отбрасывал гранаты, летящие ему в окоп с БПЛА

Раненный боец армии России мужественно отбрасывал гранаты, летящие ему в окоп с БПЛА

Русский воин со стальными нервами не дал себя убить украинским националистам.Стало известно о том, что во время атаки беспилотника украинской армии на окопы русских бойцов, один из военнослужащих ВС России смог выжить, благодаря смелости и отваге.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх