ВСУ в ночное время суток использовали дроны для сброса взрывных устройств на Грайворон, Борисовку и Белгород

В ночное время суток противник пытался поддерживать свою активность на белгородском направлении. Понимая, что медийная составляющая проникшей в Грайворонский городской округ диверсионной группы, сходит на нет, украинское командование отдало приказ об обстреле и атаке дронов на другие районы Белгородской области.
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