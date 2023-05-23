Военное обозрение

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ВСУ в ночное время суток использовали дроны для сброса взрывных устройств на Грайворон, Борисовку и Белгород

ВСУ в ночное время суток использовали дроны для сброса взрывных устройств на Грайворон, Борисовку и Белгород

В ночное время суток противник пытался поддерживать свою активность на белгородском направлении. Понимая, что медийная составляющая проникшей в Грайворонский городской округ диверсионной группы, сходит на нет, украинское командование отдало приказ об обстреле и атаке дронов на другие районы Белгородской области.

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