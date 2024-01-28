Актриса Мария Горбань рассказала, как прошла покупка автомобиля

Актриса и певица Мария Горбань подарила себе машину за 30 млн рублей Звезда сериала Кухня, актриса и певица Мария Горбань на своей странице в социальной сети Instagram (деятельность компании Meta признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации) поделилась фотографиями новой машины.
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