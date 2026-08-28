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Газета.ру

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Политолог Топорнин: Армения продолжит связи с РФ, несмотря на политику Пашиняна

Политолог Топорнин: Армения продолжит связи с РФ, несмотря на политику Пашиняна

Армения, несмотря на проводимый курс премьера Никола Пашиняна на евроинтеграцию, не намерена полностью разрывать связи с Россией, поэтому в отношениях Москвы и Еревана не будет «жесткого сценария» с полным исчезновением взаимодействия.

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Профиль пользователя Александр Лагуткин
Александр Лагуткинизменено

Большой вопрос, - нужна ли Армения России даже в качестве торгового партнера? Россия никогда не получала из Армении ничего путного и стоящего. На мой памяти армянские "Колхиды", прозванные в России -"горный тягач, как гору увидит, - хоть плачь". Армяне умудрялись собирать эти грузовики из поставляемых им узлов с ЗИЛа так, что те разваливались через месяц-два эксплуатации..  При том, что московские ЗИЛы работали исправно десятками лет.  Поэтому не думаю, что у Армении есть хоть что-то, что могло бы заинтересовать покупателей в России. А вот цены на поставляемые туда из России энергоносители, должны быть мировыми. И никак иначе. Они уже давно нам не братья.  Если их готов содержать Макрон, то флаг ему в руки!