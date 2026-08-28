Политолог Топорнин: Армения продолжит связи с РФ, несмотря на политику Пашиняна

Армения, несмотря на проводимый курс премьера Никола Пашиняна на евроинтеграцию, не намерена полностью разрывать связи с Россией, поэтому в отношениях Москвы и Еревана не будет «жесткого сценария» с полным исчезновением взаимодействия.