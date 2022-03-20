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MotoGP. Гран-при Индонезии. Оливейра выиграл гонку, Куартараро – 2-й, Зарко – 3-й

Пилот «КТМ» Мигел Оливейра одержал победу в гонке MotoGP в Индонезии. Второе место занял Фабио Куартараро из «Ямахи», третье – гонщик «Прамак-Дукати» Жоан Зарко.

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