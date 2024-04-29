В Белом доме указали на невозможность членства Украины в НАТО в ближайшие годы

ИЗВЕСТИЯ / Алексей Агарышев Украина не будет принята в НАТО в ближайшие несколько лет, заявил старший директор по стратегическому планированию в Совете национальной безопасности Белого дома Томас Райт на встрече Атлантического совета*.
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