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Иркутск Сегодня

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Борец из Приангарья завоевал серебро на этапе Кубка мира в Баку

Спортсмен из Иркутской области Константин Топшиноев занял второе место на IV этапе Кубка мира по пляжной борьбе.

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