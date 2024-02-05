Командующий ВМС ВСУ пригрозил до конца года уничтожить Крымский мост

На фоне неудач на фронте и огромных потерь как техники, так и живой силы, а также недостатка западного финансирования, представители киевской власти делают громкие заявления об уничтожении Крымского моста.
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