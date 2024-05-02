Четверг, 0️⃣2️⃣ мая, 2024 год 🎉 Праздники 🎉 💧Чистый четверг 👨‍👩‍👧‍👦День брата и сестры 🙏День памяти блаженной Матроны Московской 🗓 Памятные даты 🗓 📔 1703 год - в Москве лютеранским пастором Эрнстом Глюком основана первая в России гимназия 📔 1764 год - по указу императрицы Екатерины II на берегу Москвы-реки началось строительство Воспитательного дома "приема и призрения подкидышей и бесприютных детей" 📔 1785 год - в России издана «Жалованная грамота дворянству» и «Жалованная грамота городам» 📔 1922 год - состоялась свадьба русского поэта Сергея Есенина и американской танцовщицы Айседоры Дункан 📔 1940 год - отменены XII летние Олимпийские игры 📔 1945 год - подписан акт о капитуляции Берлина, советские войска взяли под полный контроль столицу Германии 📔 1949 год - со стадиона «Динамо» в Москве проведён первый в СССР телерепортаж футбольного матча 📔 1995 год - в Смоленске открыт памятник поэту-фронтовику Александру Твардовскому и герою его поэмы Василию Тёркину.