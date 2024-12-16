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Китай

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Крушение двух танкеров произошло в акватории Черного моря из-за шторма -- Росморречфлот

Москва, 15 декабря /Синьхуа/ -- Крушение двух танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" произошло в акватории Черного моря из-за шторма, на бортах находились 29 человек, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов.

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