Крушение двух танкеров произошло в акватории Черного моря из-за шторма -- Росморречфлот

Москва, 15 декабря /Синьхуа/ -- Крушение двух танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" произошло в акватории Черного моря из-за шторма, на бортах находились 29 человек, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов.