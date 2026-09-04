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Иркутск Сегодня

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От Крыма до Колымы: в Братске открылась выставка о культурном коде России

В АРТ-пространстве «Лестница» начала работу экспозиция, приуроченная к Году единства народов России. Проект объединил творчество пяти фотографов — Ольги Чураковой, Светланы Абсалямовой, Людмилы Ковалевой, Валентины Налетовой и Руслана Дубова.

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