БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Искусство» трактовки фактов: как преподают историю в республиках Центральной Азии (II) ﻿

«Искусство» трактовки фактов: как преподают историю в республиках Центральной Азии (II) ﻿

Фёдор КОЛОСКОВ Часть I В первой части данного материала, призванного рассмотреть, как в учебных пособиях стран Центральной Азии освещается совместное с Россией прошлое в составе Российской империи и Советского Союза, мы определились с общими тенденциями представления исторических событий в мире и регионе, а также рассмотрели, как освещаются указанные периоды в учебниках Таджикистана и Кыргызстана.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя алекс кузь
алекс кузь

Сегодня азиаты свободно учатся жизи в рф . У них руки есть , а навыков нет. Но база для общения с ними ,только на основе ссср. Если они ленина читать не будут - не о чем будет говорить. А буржуям народ не интересен : ни свой, ни чужой.

Профиль пользователя Леонид Руси
Леонид Русиизменено

Сказки пусть рассказывает в детском саду... Вся средняя азия была частью империи и охранялась империей. А после выхода из СССР сразу начали воевать друг с другом... Жили азиаты не бедно... а очень бедно... И сейча живут бедно... и потому вся молодёжь здесь! И узбеки, и киргизы, и таджики... здесь работают. Им за это деньги платят, а дома за еду можно работать и всё! А в СССР азиаты были на дотации. Мы им Ташкент выстроили, а эти чурки, что бумагу пачкают... не упоминает этот факт катастрофы.... Как были урюки неблагодарные... так и остались Шайтаны, сыны Шайтанов!