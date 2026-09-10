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Провалился в худшей команде КХЛ, но все равно нашел работу в Америке! Набоков дал Самсонову последний шанс в НХЛ?

Провалился в худшей команде КХЛ, но все равно нашел работу в Америке! Набоков дал Самсонову последний шанс в НХЛ?

В «Сан-Хосе» уже есть Аскаров.Илья Самсонов нашелся! Да не где-нибудь, а в «Сан-Хосе». Вы наверняка могли потерять голкипера, которого когда-то выбирали в первом раунде драфта НХЛ.

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