Приметы и поверья 16 февраля 2024 года связаны с народным праздником Семен и Анна, Хранители младенцев Ирина Лысенко16 февраля 2024 года, старинные погодные приметы и поверья связаны с особенным народным праздником — Анной и Семеном, Хранителями младенцев.