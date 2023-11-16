Путин присвоил новосибирской бригаде звание «гвардейская» за героизм на СВО

В Указе Владимира Путина говорится: «Присвоить 35 Таллинской ордена Красной Звезды бригаде управления почетное наименование «гвардейская» и впредь именовать ее: 35 гвардейская Таллинская ордена Красной Звезды бригада управления.
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