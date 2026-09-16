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РЖД планируют выйти в Африку, развивать беспилотные технологии и высокоскоростное сообщение

РЖД планируют выйти в Африку, развивать беспилотные технологии и высокоскоростное сообщение

Генеральный директор — председатель правления ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозёров рассказал о планах РЖД по развитию зарубежных проектов, строительству новых ВСМ и внедрению беспилотных технологий.

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