Китайские гособлигации приносят самую высокую прибыль за десятилетие

Китайские облигации превзошли основные мировые аналоги в этом годуpiqsels.com читайте на monocle.ruКитайские облигации превзошли основные мировые аналоги в этом годуКитайские государственные облигации готовятся к лучшему году за последнее десятилетие: местные управляющие фондами и стратеги прогнозируют дальнейший рост в 2025 году.
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