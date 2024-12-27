Китайские гособлигации приносят самую высокую прибыль за десятилетие

Китайские облигации превзошли основные мировые аналоги в этом годуpiqsels.com читайте на monocle.ruКитайские облигации превзошли основные мировые аналоги в этом годуКитайские государственные облигации готовятся к лучшему году за последнее десятилетие: местные управляющие фондами и стратеги прогнозируют дальнейший рост в 2025 году.