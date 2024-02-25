Команда спецназа Росгвардии с медалями вернулась из Кувейта

В Москву из Эль-Кувейта прибыли военнослужащие Центра специального назначения «Витязь» Росгвардии, которые достойно выступили на международных соревнованиях спецназа «Kuwait SWAT Elite International Competition 2024».
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