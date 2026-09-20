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Робертсона наигрывают в первом звене «Питтсбурга» с Кросби и Ракеллем. Экс-форвард «Торонто» провел три тренировки в этом сочетании

Нападающий « Питтсбурга » Ник Робертсон может начать сезон в первом звене команды. Бывший форвард «Торонто» провел три стартовые тренировки лагеря «Пингвинс» в тройке с Сидни Кросби и Рикардом Ракеллем .

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