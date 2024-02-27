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Макрон объявил о новой коалиции по поддержке Украины и не исключил отправки туда западных войск

Автор фото, Reuters Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи европейских лидеров в Париже объявил о новых шагах по поддержке Украины и заявил, что для достижения победы над Россией в войне не исключена отправка в страну западных сухопутных войск.

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