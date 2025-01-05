Что такое чак-чак и как приготовить его в домашних условиях

Что такое чак-чак История блюда Рецепт С чем едят чак-чак Как хранить Что такое чак-чак Фото: Dmitrij Galacewicz/Shutterstock/FOTODOM Чак-чак является традиционным блюдом тюркских народов Чак-чак — это восточный десерт в форме соломки или шариков из теста, которые обжаривают во фритюре и смешивают с медовым сиропом.