Что такое чак-чак и как приготовить его в домашних условиях

Что такое чак-чак История блюда Рецепт С чем едят чак-чак Как хранить Что такое чак-чак Фото: Dmitrij Galacewicz/Shutterstock/FOTODOM Чак-чак является традиционным блюдом тюркских народов Чак-чак — это восточный десерт в форме соломки или шариков из теста, которые обжаривают во фритюре и смешивают с медовым сиропом.
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