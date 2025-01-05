Телеканал «Моя...
MainВсе материалы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Телеканал «Моя Планета»

4 059 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Эльфено4ек Чумазикова
    "Миссионерская церковь копимизма" - мАлАдцы, где записаться?)) Давным давно, на заре интернета, когда пираты были еще...10 самых странных...
  • саша дмитренко
    ничем  не  хуже  христианства  или  муслимства))))10 самых странных...
  • Элеонора Коган
    Беречь их надо.Зимородок — что з...

Что такое чак-чак и как приготовить его в домашних условиях

Что такое чак-чак и как приготовить его в домашних условиях

Что такое чак-чак История блюда Рецепт С чем едят чак-чак Как хранить Что такое чак-чак Фото: Dmitrij Galacewicz/Shutterstock/FOTODOM Чак-чак является традиционным блюдом тюркских народов Чак-чак — это восточный десерт в форме соломки или шариков из теста, которые обжаривают во фритюре и смешивают с медовым сиропом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх