В Пензенской области подросток оформил на девушку 2 кредита в маршрутке

Расследование уголовного дела, возбужденного против 17-летнего жителя Городищенского района за хищение денежных средств с чужого банковского счета, было завершено в Городищенском межрайонном следственном отделе следственного комитета по региону.
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