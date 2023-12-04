Еще больше «Щелкунчиков»: где и как посмотреть балет и не очень дорого

Перед Новым годом набирает обороты особый вид туризма — театральный. Так, классический рождественский спектакль «Щелкунчик» на музыку Чайковского зрители имеют возможность посмотреть не только в Большом театре, куда не достать билетов.
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