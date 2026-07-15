Как повысить будущую пенсию? Какие рабочие профессии самые востребованные? Когда банки контролируют переводы?

ЗВОНОК ИЗ ЗОНЫ РИСКАНазвано время наибольшей активности телефонных мошенников. Эксперты проанализированы статистику и выяснили, что чаще всего аферисты звонят россиянам по вторникам и средам около трёх часов дня, когда большинство людей заняты работой или повседневными делами.