Система видеомониторинга для маркетинговых целей, способная с помощью ИИ определять не только половозрастные характеристики, но и направление взгляда покупателя, разработана московской компанией и может вскоре начать применяться в залах столичных супермар

Но согласимся ли мы на это сами? На грани фантастики Технологии искусственного интеллекта (ИИ), открывающие практически неограниченные возможности для сбора и обработки информации, сейчас не только увлекают исследователей, активный интерес к ним проявляется как на государственном уровне, так и в деловом мире.
Популярные статьи
- Говоря о поставках МС-21, Юрий Слюсарь подтвердил, что в 2024 году они запланированы в объеме шести самолетов
- Председатель правительства Михаил Мишустин на выездном совещании в Казани выяснил, что некоторые авиапредприятия могут строить вдвое больше самолетов, чем указано в и без того смелых правительственных планах
Свежие комментарии