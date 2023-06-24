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Система видеомониторинга для маркетинговых целей, способная с помощью ИИ определять не только половозрастные характеристики, но и направление взгляда покупателя, разработана московской компанией и может вскоре начать применяться в залах столичных супермар

Система видеомониторинга для маркетинговых целей, способная с помощью ИИ определять не только половозрастные характеристики, но и направление взгляда покупателя, разработана московской компанией и может вскоре начать применяться в залах столичных супермар

﻿﻿Но согласимся ли мы на это сами? На грани фантастики Технологии искусственного интеллекта (ИИ), открывающие практически неограниченные возможности для сбора и обработки информации, сейчас не только увлекают исследователей, активный интерес к ним проявляется как на государственном уровне, так и в деловом мире.

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