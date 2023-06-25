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С визированием через Петербург

С визированием через Петербург

От выращивания тепличных томатов и выпуска обогащенного каолина до строительства логистических центров и организации новых туристических маршрутов — таков спектр соглашений, которые подписали на ПМЭФ-2023 субъекты РФ Урала и Западной Сибири.

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