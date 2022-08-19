Командир запорожского отряда «Троя» предупредил, что почти неограниченные поставки вооружения на Украину некритичны

Запад перестал скрывать поставки вооружения на Украину и сделал их почти неограниченными. Однако это не окажет критичного влияния на ход боевых действий, заявил РИА «Новости» командир запорожского отряда «Троя» Владимир Новиков с позывным Алабай.
Запад перестал скрывать поставки вооружения на Украину и сделал их почти неограниченными. Однако это не окажет критичного влияния на ход боевых действий, заявил РИА «Новости» командир запорожского отряда «Троя» Владимир Новиков с позывным Алабай.
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