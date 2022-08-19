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Командир запорожского отряда «Троя» предупредил, что почти неограниченные поставки вооружения на Украину некритичны

Командир запорожского отряда «Троя» предупредил, что почти неограниченные поставки вооружения на Украину некритичны

Запад перестал скрывать поставки вооружения на Украину и сделал их почти неограниченными. Однако это не окажет критичного влияния на ход боевых действий, заявил РИА «Новости» командир запорожского отряда «Троя» Владимир Новиков с позывным Алабай.

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