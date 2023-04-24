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Чалов за возвращение Фернандеса в ЦСКА: «Он бы сильно помог ЦСКА в следующем сезоне. Марио мы всегда ждем»

Чалов за возвращение Фернандеса в ЦСКА: «Он бы сильно помог ЦСКА в следующем сезоне. Марио мы всегда ждем»

На днях 32-летний защитник расторг соглашение с «Интернасьоналом», где был в аренде. «Было бы очень здорово, если бы Марио Фернандес вернулся в ЦСКА.

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