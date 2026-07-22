Владимир Путин сделал важное заявление для россиян: о трудностях с топливом, ситуации в экономике и будущем России Владимир Путин назвал временными трудности на топливном рынке России Началась встреча с заявлений Владимира Путина — в каком состоянии сегодня российская экономика.