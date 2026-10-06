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Софья Синицына назвала дочь Мией в честь аэропорта Майами, где объявила Табакову о расставании

Софья Синицына назвала дочь Мией в честь аэропорта Майами, где объявила Табакову о расставании

У 31-летней Софьи Синицыной за плечами роман с Павлом Табаковым и расставание, а сейчас — дочь Мия, которую она растит одна.

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