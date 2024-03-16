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Александр Ф. Скляр и Рич проголосовали на выборах президента в ДНР

Александр Ф. Скляр и Рич проголосовали на выборах президента в ДНР

Лидер группы «Ва-Банкъ» Александр Ф. Скляр, музыкант Рич, гроссмейстер Сергей Карякин и скрипач Петр Лундстрем 15 марта проголосовали на выборах президента страны в Ясиноватой Донецкой Народной Республики (ДНР).

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