Британские самолеты начали чаще летать у границы РФ «ради разведки»

По данным издания UK Defence Journal, самолеты-разведчики Военно-воздушных сил Соединенного Королевства начали гораздо чаще летать около российских границ, собирая информацию в акватории Балтийского моря.
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